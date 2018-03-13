Главное за день: Шахтер тренируется, Бразилия вызывает, Сити поражает и другие новости. Футбол

Главные спортивные события понедельника, 12 марта 2018 года.

"Рома" - "Шахтер"

Паулу Фонсека заверяет, что "Шахтер" не будет отсиживаться в обороне. Команда намерена сыграть в свою игру.

Эусебио Ди Франческо считает, что подготовил сильную команду. Ей просто надо отыграть на хорошем уровне весь матч.

Между тем, "Шахтер" провел первую тренировку на "Стадио Олимпико". Команда в превосходном техническом и ментальном состоянии.

Украинское

Два представителя "Шахтера" вызваны в сборную Бразилии - Тайсон и Фред. Кроме того, там еще трое бывших "горняков".

Андрей Шевченко назвал 25 футболистов, которых он пригласил на два товарищеских матча сборной Украины. Сенсаций в списке почти нет.

Не было в 23-м туре УПЛ игрока лучше Факундо Феррейры. Так решили участники проведенного по этому поводу опроса.

А лучшим тренером тура признан Паулу Фонсека. Игру "Шахтера" против "Ворсклы" он организовал просто превосходно.

Европейское

"Манчестер Сити", не оступаясь, движется к титулу чемпиона Англии. После матча со "Сток Сити" осталось одержать три победы.

ФИФА может отстранить Грецию от участия во всех соревнованиях. Причина - рост насилия на стадионах и свежий инцидент с ПАОКом.

"Локомотив" уверенно движется к титулу чемпиона РоSSии. После победы над "Уралом" преимущество над конкурентами составляет 8 очков.

"Барселона" стремится облегчить испанский сезон. В частности, предлагает сделать стадии Кубка страны одноматчевыми.

В "Интере" разразился сексуальный скандал. Марсело Брозовича обвиняют в связи с женой Мауро Икарди.

Other sports

Хорхе Линарес любой ценой хочет сразиться с Василием Ломаченко. Он обещает, что это станет большим развлечением.

На официальном сайте ХК "Донбасс завершилось голосование по лучшему игроку февраля. Им был выбран защитник Филипп Матвиенко.

Всяко-разно

Рим ждет завтрашнего противостояния с "Шахтером". Мы проследили, о чем думает футбольная общественность Вечного города.

В эту пятницу пройдет жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов. Вот все подробности этой важной процедуры.

И Лига Европы на той же стадии "отжеребится" в тот же день. И эту процедуру мы постарались расписать в тонкостях.

Что общего у Мохамеда Салаха, Татьяны Кальдерон и Виктора Цыганкова? Все они стали героями прошлой спортивной недели по нашей версии.

Цифра дня

8 000 000 евро получит "Шахтер" от УЕФА, если выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов.


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