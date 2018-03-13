Шевченко рассчитывает на 25 игроков в матчах с Японией и Саудовской Аравией. Футбол

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 25-ти игроков, вызванных для подготовки и участия в международных товарищеских матчах против сборных Саудовской Аравии (23 марта, Марбелья) и Японии (27 марта, Льеж).

Кроме шести игроков из иностранных чемпионатов, которых наставник пригласил ранее, дополнительный вызов получил форвард турецкого "Кайсериспора" Артем Кравец, в уик-энд отметившийся дублем за свой клуб. Дополнили состав футболисты, выступающие в украинской Премьер-лиге. Также тренер назвал имена резервистов главной команды, которые могут получить вызов на сбор в любой момент.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Андрей Лунин ("Заря" Луганск), Денис Бойко ("Динамо" Киев).

Защитники: Ярослав Ракицкий, Богдан Бутко, Иван Ордец, Николай Матвиенко (все - "Шахтер" Донецк), Евгений Хачериди, Никита Бурда (оба - "Динамо" Киев), Александр Караваев ("Заря" Луганск), Эдуард Соболь ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Руслан Ротань, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер" Донецк), Андрей Ярмоленко ("Боруссия" Д, Германия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Артем Беседин ( "Динамо" Киев), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).

Тренерский штаб оставляет за собой возможность приглашения других игроков. Определяющими для выбора являются игровые кондиции кандидатов. В расширенный список сборной были внесены следующие исполнители:

Защитник Александр Сваток ("Заря" Луганск).
Полузащитник Иван Петряк ("Шахтер" Донецк).
Нападающий: Юрий Коломоец ("Ворскла" Полтава).

Как уже сообщалось, национальная команда начнет сбор 19 марта в Харькове, разместившись в отеле "Superior Golf & Spa Resort". На следующий день главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко встретится с представителями масс-медиа в конференц-зале стадиона "Металлист" (начало - в 17.30), а в 18.00 на поле харьковской арены выйдут игроки сине-желтой команды - для участия в открытой тренировке.

В Харькове сборная будет находиться до 21 марта. В этот день в 16.00 чартер с национальной командой Украины на борту возьмет курс на Испанию, где продолжится подготовка сине-желтых к международным матчам.


Terrikon со ссылкой на ФФУ


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