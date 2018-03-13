Сергей Палкин: Шахтер может заработать 8 миллионов долларов от УЕФА. Футбол

Если "Рома" выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов, то пополнит клубную казну на 30 миллионов евро. У "Шахтера" же финансовые показатели в случае успеха будут скромнее, объяснил гендиректор "горняков" Сергей Палкин.

- Понятное дело, "Рома" может заработать больше нас. Они львиную долю получают от телевизионных прав. К сожалению, украинский рынок не позволяет зарабатывать столько денег с точки зрения телевизионных прав и билетов. В чистом варианте мы можем заработать бонус от УЕФА - около 8 миллионов долларов. Это главная составляющая, которую мы получим от выхода дальше, - сказал Палкин каналу "Футбол 1".

- А подписание контрактов с Бернардом или Фонсекой зависит от прохода "Ромы"?

- Определенные командные вещи от чего-то зависят - я имею в виду спортивные результаты. Но стопроцентного влияния нет. Это определенный плюс и знак для принятия решений, но не панацея.