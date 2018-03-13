Селезнев не забивает, Акхисар проигрывает

Прервалась четырехматчевая победная серия "Акхисара" в турецком чемпионате, за который выступает украинский нападающий Евгений Селезнев. В случае победы над "Трабзонспором", "черно-зелено-желтые" могли догнать конкурента, однако не смогли даже зацепиться за ничью - 1:3.

Селезнев провел на поле весь матч, но отметился только желтой карточкой на последних секундах игры. У гостей забивали Окай Йокушлу (45+2), Бурак Йылмаз (83) и Даме Ндойе (85), а у хозяев - Сонер Айдогду (93), причем к этому моменту "Акхисар" играл в меньшинстве после удаления Сержиньо на 91-й минуте после второй желтой карточки.

После 25-ти матчей "Трабзонспор" набрал 39 очков и поднялся на шестое место, "Акхисар" остался на десятой позиции с 33 баллами.

2017-18, Чемпионат Турции

Игровой день : 2018-03-12

"Акхисар" - "Трабзонспор" 1:3 (0:1)


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