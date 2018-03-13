Селезнев не забивает, Акхисар проигрывает
Прервалась четырехматчевая победная серия "Акхисара" в турецком чемпионате, за который выступает украинский нападающий Евгений Селезнев. В случае победы над "Трабзонспором", "черно-зелено-желтые" могли догнать конкурента, однако не смогли даже зацепиться за ничью - 1:3.
Селезнев провел на поле весь матч, но отметился только желтой карточкой на последних секундах игры. У гостей забивали Окай Йокушлу (45+2), Бурак Йылмаз (83) и Даме Ндойе (85), а у хозяев - Сонер Айдогду (93), причем к этому моменту "Акхисар" играл в меньшинстве после удаления Сержиньо на 91-й минуте после второй желтой карточки.
После 25-ти матчей "Трабзонспор" набрал 39 очков и поднялся на шестое место, "Акхисар" остался на десятой позиции с 33 баллами.
2017-18, Чемпионат Турции
Игровой день : 2018-03-12
"Акхисар" - "Трабзонспор" 1:3 (0:1)
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
13.03.2018 02:43