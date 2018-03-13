ФИФА может отстранить Грецию от международных турниров: чемпионат приостановлен. Футбол

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить Федерацию футбола Греции от участия в международных соревнованиях, сообщает BBC.

"ФИФА заявила, что Федерация футбола Греции может быть отстранена от участия во всех международных турнирах, если ее национальный руководящий орган не сможет принять надлежащие меры со стороны компетентных органов для искоренения всех видов насилия с целью гарантировать регулярное проведение национальных соревнований", — написал в "Твиттер" корреспондент ВВС Ричард Конвэй.

ФИФА осудила поведение владельца ПАОКа, роSSийского бизнесмена Ивана Саввиди, который выбежал на поле во время матча чемпионата Греции с лидером АЕКом, чтобы опротестовать решение арбитра. В конце встречи рефери при счете 0:0 не засчитал гол хозяев, и Саввиди выбежал на поле. Сообщается, что у него в руках был пистолет.

"ФИФА знает об этом инциденте. ФИФА полностью осуждает такое поведение. Так как инцидент произошел в матче национального турнира, любые дисциплинарные санкции, которые могут быть наложены, подпадают под юрисдикцию соответствующих греческих органов", — говорится в заявлении ФИФА.

В понедельник заместитель министра культуры и спорта Греции Георге Вассилиадис объявил, что после встречи с премьер-министром Алексисом Ципрасом, чемпионат Суперлиги приостановлен ??на неопределенный срок, пока не будут сделаны выводы из вчерашнего хаоса в Салониках. Принимая во внимание предстоящий перерыв, связанный с матчами сборных, 26-й тур Суперлиги состоится не ранее 31 марта. Вассилиадис подчеркнул, что официальные лица находятся в контакте с УЕФА , и важные решения будут приняты во время перерыва.

Таким образом, сегодня был перенесен заключительный матч 25-го тура ПАС Янина - "Аполлон" Смирнис.