Лангле: Можем доставить Манчестер Юнайтед неприятности

Защитник "Севильи" Клеман Лангле считает, что его команда готова преодолеть барьер в лице "Манчестер Юнайтед" на пусти в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что команды встречаются на "Олд Траффорд" во вторник во втором матче раунда. Тем не менее, игрок андалузского клуб спокоен после домашней ничьей.

"Я считаю, что мы готовы к противостоянию, - цитирует Лангле Cope Sevilla. - Это самая важная игра и мы собираемся отдать все силы. После этого наступит международный перерыв и будет время восстановиться.

Мы провели много времени в подготовке к этому поединку. У нас есть идеи и мы можем доставить соперникам неприятности. Мы - сильная команда, когда мы берем на себя инициативу. Это наша цель".


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