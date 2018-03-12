Иньеста может сыграть с Челси. Футбол

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста тренируется в общей группе игроков блауграна и может сыграть в среду вечером с "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что полузащитник сыграл всего 34 минуты в поединке с "Атлетико" на "Камп Ноу", а официальный сайт "Барселоны" подтвердил наличие у футболиста травмы подколенного сухожилия в правой ноге.

После этого 33-летний футболист отсутствовал во время субботней победы "Барселоны" над "Малагой". Тогда появились опасения, что он не вернется к тренировкам к матчу с "Челси" Лиги чемпионов в среду.

Сегодня же репортер Onda Cero сообщил, что капитан "Барселоны" участвовал в тренировке команды в понедельник и должен может быть доступен для матча против чемпионов Англии.


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