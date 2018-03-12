Игрок лондонского "Арсенала" через соцсети отыскал фанатку, которая на трибунах призналась ему в любви

Бельерину ответить взаимностью помешала лишь непреодолимая разность в возрасте

В рамках 24-го тура Английской Премьер-Лиги лондонский «Арсенал» принимал на «Эмирейтс» земляков из «Кристал Пэлас» (4:1). На трибуне в этот вечер была маленькая девочка с плакатом, который предназначался защитнику хозяев Эктору Бельерину с признанием в любви.

Испанец решил ее найти и выложил в twitter снимок девочки с подписью: «Увидел это фото со вчерашнего матча, помогите своими ретвитами найти ее».

Девочка нашлась, и игрок «Арсенала» приехал к ней в гости. Футболист подарил своей фанатке и ее брату две собственноручно подписанные футболки. Причем девочке досталась именно та футболка, в которой Эктор играл в тот вечер на «Эмирейтс».

Сам Бельерин, в свою очередь, тоже не остался без подарков - девочка подарила любимому игроку валентинку и тот самый плакат, благодаря которому испанец о ней узнал.