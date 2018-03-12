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2018-03-12
Франков у "Гордона": О ФФУ, "мариупольгейте", договорняках (ВИДЕО) . Футбол
В воскресенье, 11 марта, гостем программы «Гордон» на канале «112 Украина» стал известный журналист, главный редактор еженедельника «Футбол» и член исполкома ФФУ Артем Франков.
Артем Франков. Фото: 112.ua
Участники передачи обсудили такие темы, как «мариупольгейт», применение двойных стандартов в отношении киевского «Динамо» со стороны национальной федерации, «достижения» Андрея Павелко на посту президента ФФУ, роль воинов АТО в футболе, договорные матчи.
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