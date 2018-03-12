Максимов: украинское дерби? Можно и так сказать. Футбол

Главный тренер азербайджанского клуба "Кешля" Юрий Максимов ответил на вопросы перед матчем с "Габалой".

- В психологическом плане опустошены. Физически подтянулись и уже нормально себя чувствуем. Но гол пропущенный на последних минутах стал ударом для команды. Он подкосил нас в психологическом плане. Сейчас перед нами стоит задача – выйти из этой ситуации.

- Что конкретно предпринимаете в данном случае?

- Сделаем перестановки. Дадим шанс другим. Для того, чтобы узнать того или иного футболиста нужно несколько игр. Одно дело, когда следишь за ним в контрольных играх, другое – во время жарких баталий.

- Поражение от "Нефтчи" (2:3) видимо и для вас стал ударом, раз после него вы заявили, что эта игра может стать вашей последней у руля команды…

- Дело не в этом. Есть некоторые моменты, о которых я узнал только недавно, и они произошли до меня.

- Ваши ожидания от предстоящего матча с "Габалой"?

- Жду от футболистов реализации тех моментов, которые задумали перед игрой. Естественно, мы ставим максимальные задачи в этом матче, а, как и раньше, это – победа.

- У руля "Габалы" ваш соотечественник. Можно эту встречу назвать "украинским дерби"?

- Можно и так сказать.