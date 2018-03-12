Кубок Украины: Почетный трофей остается в Днепре (ВИДЕО)  

1/2 финала

БИПА - ХИМИК - 61:69 (14:13, 25:16, 7:21, 15:17)

«БиПа» (Одесса): Артамонов (8 + 5 подборов + 4 передачи), Ноффле (10 + 5 подборов), Эфианайи (23 + 13 подборов), Беликов (5), Блаус (8 + 7 подборов) - старт; : Артамонов (8 + 5 подборов + 4 передачи), Ноффле (10 + 5 подборов), Эфианайи (23 + 13 подборов), Беликов (5), Блаус (8 + 7 подборов) - старт; Луценко (3), Кривцов (4), Тищенко, Воевода.

Фото: fbu.ua

«Химик» (Южный): Колтер (25 + 6 подборов + 4 передачи), Марченко (12), Эриэнс (6 + 4 подбора), Павлов (6), Антипов (2 + 6 подборов) - старт; Мальчевский (10 + 5 подборов), Петров (7 + 9 подборов + 6 передач), Сивир (1).

9 марта. Харьков. ДС «Локомотив». 480 зрителей.

Изначально многие болельщики придерживались мнения, что играй вместо одесситов черкасчане - интрига получилась бы более серьезной. Однако команда Олега Юшкина своими стараниями эту аксиому напрочь опровергла, составив «Химику» вполне достойную конкуренцию. В первой четверти она попросту не дрогнула, а во втором предложила соперникам настолько неприятную «зонку», что в ней запутался даже проворный плеймейкер Деррик Колтер. В то же время попадания легионеров «БиПы» Танксли Эфианайи и Джошуа Ноффле позволили ей оторваться в счете на 10 пунктов.

Однако насколько впечатляюще приятной была игра «акул» до большого перерыва, настолько впечатляюще кошмарной она вдруг стала после большого перерыва. Куда-то запропастились скорость и агрессивная защита, цепкость и взаимодействие. В результате Колтер и компания очень быстро организовали контррывок – 19:3, и только второй тайм-аут Юшкина позволил прерывать это откровенное падение в бездну. Эфианайи вовремя взял инициативу на себя, и серия его очередных попаданий вернула серьезную интригу.

Впрочем, в заключительной четверти прицел сбился и у него, а на время отлаженная надежная оборона все же «трещала по швам». И два подряд трехочковых попадания Кирилла Марченко ее окончательно расшатали. Вернувшие к Эфианайи снайперские способности спасти «БиПу» уже попросту не успели…

ДНЕПР - ПОЛИТЕХНИК - 80:75 (26:25, 24:17, 18:17, 12:16)

«Днепр»: Мишула (16 + 8 передач), Шундель (12), Ревзин (12), Глебов (6 + 7 подборов), Тимофеенко (17 + 10 подборов) - старт; Закурдаев (8), Шевченко (9 + 5 подборов), Сизов (0 + 5 подборов).

«Политехник» (Харьков): Йованович (19 + 4 подборов + 3 передачи), Козлов (8 + 5 передач), Барнс (22 + 5 подборов), Рочняк (18 + 9 подборов), Вуйович (6 + 5 подборов + 6 передач) - старт; Рудаков (2), Кузнецов, Колотилов.

9 марта. Харьков. ДС «Локомотив». 2000 зрителей.

На протяжении всего сезона «Политехник» делал ставку на остроатакующий стиль игры с многочисленными дальними бросками, и хотя к успеху это приводило крайне редко, в данном случае он вновь решил «наступить на старые грабли». Однако, как ни странно, именно против безусловного лидера всего чемпионата подобная тактика едва не сработала.

В середине второй четверти «Днепр» ушел вперед на 10 очков, но развить успех не позволяли многочисленные трехочковые попадания соперников. А когда в начале решающей четверти харьковские болельщики осознали, насколько недалеко на самом деле до громкой сенсации, то устроили такой грохот, что у местных баскетболистов открылось второе дыхание. Очередные трехочковые от Бо Барнса и Вука Йовановича ознаменовали решающий рывок «Политехники», и за две минуты до сирены тот же Барнс наконец-то восстановил равновесие - 73:73! А тут еще и у Станислава Тимофеенко образовалось четыре фола…

Но, все же, чуда не случилось. В кульминационный момент ответственность на себя взял Александр Мишула, чьи два сложнейших попадания заставили хозяев площадки занервничать. И две их ошибки в итоге стали фатальными…

Финал

ДНЕПР - ХИМИК - 78:71 (22:16, 15:18, 19:14, 22:23)

«Днепр»: Мишула (14 + 8 передач + 3 блок-шота), Шундель (4), Ревзин (9 + 5 подборов), Глебов (21 + 7 подборов + 4 передачи), Тимофеенко (20 + 10 подборов) - старт; Закурдаев (4), Шевченко (4), Сизов (2).

«Химик» (Южный): Колтер (22 + 5 подборов), Марченко (2), Эриэнс (7), Мальчевский (10 + 6 подборов), Антипов - старт; Сивир (8 + 6 подборов + 3 передачи), Петров (18 + 8 подборов + 4 передачи), Павлов (4 + 5 подборов).

Судьи: Амбросов, Защук, Доценко.

10 марта. Харьков. ДС «Локомотив». 2200 зрителей.

Финальный матч полностью отвечал своему статусу. Правда, кто знает, как бы сложился его сюжет, включи днепряне привычные для себя высочайшие скорости и максимально быстрое движение мяча. На мой взгляд, против такой тактики южненцам пришлось бы вдвое сложнее. А так, добившись неплохого стартового отрыва, далее подопечные Дениса Журавлева ощутимо сбавили обороты, и к большому перерыву «Химик» фактически отыгрался. Впрочем, добрых 17 очков от Дмитрия Глебова к тому времени заработал.

По всей видимости, в большом перерыве Виталий Степановский внимание своих подопечных на этот факт обратил, поскольку за вторую половину поединка признанный лидер «Днепра» в своем послужном списке добавил всего 4 очка. Но даже это не помогло «бело-зеленым» переломить ход борьбы, они постоянно оставались в роли догоняющих. А в конце третьей четверти усугубили свое положение после глупого трюка Колтера. После трехочкового попадания Мишулы времени на владение мяча у «Химика» оставалось как раз до сирены. Однако его плеймейкер поспешил выполнить бросок из-за дуги в явно не лучшей для этого ситуации, а потому промахнулся, и в ответ Мишула и Тимофеенко еще успели организовать успешный контрвыпад. Так у южненцев вместо потенциальных «минус 3» получились неприятные «минус 8».

Впрочем, Колтер, набрав шесть очков подряд, постарался реабилитироваться в начале решающего периода, и его хорошо поддержал бигмен Вячеслав Петров. Но у соперников весьма не вовремя на полную включился Тимофеенко. Именно попадания этого форварда не позволили «Химику» сократить отставание до минимума. А тут еще не полетело из-за шестиметровой линии у Виталия Мальчевского да два штрафных смазал Марченко... Правда, южненцы боролись до последнего, и еще за полминуты до финиша невероятный камбэк на самом деле не выглядел таким уж невероятным. Но в реальность он не воплотился и, таким образом, вскоре подопечные Дениса Журавлева и сам тренер принимали вполне заслуженные поздравления. Второй год подряд почетный трофей отправился в Днепр…

Как всегда в таких случаях, на церемонии награждения не обошлось и без вручения индивидуальных призов. В частности же лучшим защитником был признан Деррик Колтер, лучшим форвардом - Станислав Тимофеенко, а лучшим центровым - Вячеслав Петров. Ну, а приз MVP достался Дмитрию Глебову.