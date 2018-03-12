Вербич: в чемпионате Украины соперники играют жестко. Футбол

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал поединок с "Вересом" и победу своей команды с минимальным счетом.

- Получилась непростая игра для нас, впрочем, как и каждый матч в чемпионате Украины, где соперники играют жестко, агрессивно и выжидают наших ошибок. Сравнивая сегодняшний поединок с тем, который мы провели две недели назад во Львове, скажу, что он получился лучше, потому что у нас весь матч играло 11 футболистов (улыбается). В этом плане нам было легче. Думаю, со своей задачей мы справились, разве что, должны были забивать еще 1-2 мяча, чтобы облегчить ход игры. Но и так три очка более, чем заслужены. "Верес" не создал слишком опасных моментов – наши центральные защитники хорошо справились с их длинными забросами.