Вербич: в чемпионате Украины соперники играют жестко. Футбол
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал поединок с "Вересом" и победу своей команды с минимальным счетом.
- Получилась непростая игра для нас, впрочем, как и каждый матч в чемпионате Украины, где соперники играют жестко, агрессивно и выжидают наших ошибок. Сравнивая сегодняшний поединок с тем, который мы провели две недели назад во Львове, скажу, что он получился лучше, потому что у нас весь матч играло 11 футболистов (улыбается). В этом плане нам было легче. Думаю, со своей задачей мы справились, разве что, должны были забивать еще 1-2 мяча, чтобы облегчить ход игры. Но и так три очка более, чем заслужены. "Верес" не создал слишком опасных моментов – наши центральные защитники хорошо справились с их длинными забросами.
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