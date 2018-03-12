Оливье Жиру: По сути у нас девять финалов

Форвард "Челси" Оливье Жиру говорит, что победа со счетом 2:1 над "Кристал Пэлас" стала крайне важной в плане шансов на попадание в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

"Мы вели 2:0 и отчаянно старались, но так и не смогли забить третий гол, который в значительной мере облегчил бы нам жизнь и позволил нам играть без страха до самого конца, но мы отлично справились и смогли набрать три очка, - цитирует игрока клубная пресс-служба. - Иногда забить становится труднее, в некоторых матчах мяч словно не идет в ворота, и в этот раз так и было. Я продолжал стараться, верил, что забью, но мне не повезло. Защитник вынес мяч с линии, а потом я попал в штангу. Затем я старался играть на своих товарищей, и самое важное — я прекрасно себя чувствовал на поле... Конечно, нам были нужны три очка. По сути у нас девять "финалов", в каждом из которых нам необходимо побеждать".


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