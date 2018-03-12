Артем Беседин: все равно была валидольная ситуация

Нападающий "Динамо" Артем Беседин поделился впечатлениями от домашней победы над ровенским "Вересом" (1:0):

- Наверное, игра с "Вересом" была своего рода репетицией, подготовкой к очень важному матчу с "Лацио". Сказал бы даже, самому важному в этой части сезона. Сегодня была принципиальная игра с "Вересом". Нужно было доказать, что предыдущие неудачи вматчах с ними – это нелепые ошибки. Хорошо, что сегодня победили, и с хорошим настроением будем готовиться к "Лацио".

- Быстрый мяч был частью установки на игру?

- Да. Самым главным было забить в первом тайме, чтобы во втором избежать мандража. Хотя, без него не обошлось: в конце матча все равно была валидольная ситуация. Нужно было до перерыва забивать два, чтобы во втором тайме спокойно довести игру до логического завершения. Лично у меня был для этого момент, тогда после перерыва было бы уже легче и забили бы больше. Но хорошо, что все хорошо закончилось.