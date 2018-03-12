Буяльский: под конец сами себе создали проблемы

Домашнюю игру с "Вересом" оценил полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский:

- Я надеялся, что в сегодняшней игре нам удастся быстро забить. Это же мы старались сделать и в прошлом матче, когда играли на выезде во Львове. Но тогда это не удалось – пропустили, после чего играть стало намного тяжелее. Сегодня же мы это сделали, быстро повели в счете, и, в принципе, в первом тайме могли забивать еще: и у меня для этого были моменты, и у других ребят, но не реализовали их. А под конец встречи, как обычно, сами себе создали проблемы.

- Сегодня чувствовали спортивную злость, или уже больше думали о следующем матче с "Лацио"?

- На теоретическом занятии главный тренер нам говорил, чтобы на матч мы выходили с холодной головой, а злость, если и была, то исключительно спортивная, а вообще, чтобы больше думали о команде и о результате. Иногда злость подводит. Возможно, сегодня и была какая-то репетиция перед матчем с "Лацио", но римский клуб – это совсем другой соперник, который исповедует иную тактику, а Лига Европы – совсем другой турнир. Главное – всем быть в тонусе перед предстоящей встречей. Наверное, поэтому тренер делал замены, кому-то дал отдохнуть перед домашней игрой с римлянами – это лучше спросить у него.


Terrikon со ссылкой на ФК Динамо (Киев)


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