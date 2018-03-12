Сергей Морозов: Шахтеру нужно обязательно забивать в Риме. Футбол

Эксперт телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Сергей Морозов поделился с terrikon.com ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Шахтёр".

- "Шахтёр" не лучшим образом провёл первый тайм в Харькове. Как выдержать стартовый натиск в Риме?

- Стартового натиска не будет. На мой взгляд, "Рома" разложит игру на все 90 минут. Соперник хорошо действует в обороне, неплохо контратакует. Я думаю, что они будут и совершать вылазки к воротам "Шахтёра", и стратегически рассчитывать время, ведь счёт 1:0 - это то, что нужно итальянцам.

- Фонсека говорил о том, что не будет играть на удержание счёта...

- Он имеет в виду, что "Шахтёру" нужно обязательно забивать, чтобы проходить дальше. Если команда забьёт, то будет больше шансов на четвертьфинал.

- Стал ли "Шахтёр" сильнее за минувшие три недели?

- Конечно! Мы ждём, что команда подойдёт к римской встрече в лучшей функциональной готовности, потому что интенсивность первого тайма в Харькове "горняки" не выдержали. "Рома" забила один гол, но моментов у соперника было достаточно. Будь на табло 3:0 - исход поединка решился бы ещё до перерыва. Стратегически римляне рассчитали всё правильно, но они не могли рассчитать мастерство Пятова и оборонительной линии "Шахтёра". А уже во втором тайме в аналогичной ситуации оказались дончане, но тоже не реализовали все свои моменты.

- Тренерский штаб "горняков" довольно часто перекраивает линию защиты. Например, в матче с "Карпатами" на позиции центрбека сыграл Матвиенко...

- Это вынужденные меры из-за дисквалификаций и травм. Считаю Матвиенко очень хорошим защитником - как центральным, так и крайним. Он достаточно перспективный для клуба и сборной, мне он симпатичен как игрок. Николай обладает высокой скоростью, хорошим качеством начала атаки и самоотверженностью, но опыта для еврокубков ему не хватает. Там совсем другой уровень мотивации.

- А какая идеальная пара в центре обороны?

- Кандидатура Ракицкого не поддаётся сомнению, а за вторую позицию с одинаковыми шансами ведут борьбу сразу три человека. Впрочем, у Кривцова травма, а Ордец только восстановился и начал играть. Хочолава - талантливый центральный защитник, но есть проблема с кавказским характером.

- Только ленивый не вспоминает сезон-2010/11, когда "Шахтёр" разгромил "Рому" и пробился в четвертьфинал ЛЧ. Что необходимо перенять у той команды Луческу, дабы повторить историческое достижение?

- Перенять нужно результат, преимущество по ходу игры и реализацию. Я не сомневаюсь, что бразильцы "Шахтёра" создадут моменты у ворот "Ромы", но другое дело - как они будут реализованы. Вспомните, как в Харькове все хватались за голову, когда Марлос и Феррейра имели стопроцентный шанс забить, ведь мячу просто некуда было деваться. Чтобы пройти дальше, "Шахтёру" надо забивать.

"Рома" поправилась после харьковского поражения, обыграла на выезде "Наполи" со счетом 4:2, расправилась с "Торино", что весьма серьёзно. Посмотрим, был ли это всплеск либо команда действительно прибавила. Мы говорили о том, что и "Шахтёр" через три недели будет более состоятельный, но тут нюанс: эти соперники в ноябре прошлого года - одни команды, в январе - другие, а в марте - уже третьи. Состояние всё время меняется не только у команды, но и у отдельных исполнителей, а из этого состоит коллектив. Многое зависит от календаря внутренних соревнований, в каких условиях всё происходит. Сыграть в тёплой Италии на хорошем поле - это одно восстановление, а провести 90 минут на поле "Карпат" или "Ворсклы" - это другое, ведь воздух более холодный и грунт более вязкий.

Евгений Ренёв, terrikon.com


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