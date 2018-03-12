Лыжник Рептюх завоевал для Украины третье "золото" Паралимпиады-2018

Наша сборная поднялась на третье место в медальном зачете стран-участниц.

Лыжник Рептюх завоевал для Украины третье "золото" Паралимпиады-2018
Игорь Рептюх
Фото: centernews.com.ua

В третий день XII Паралимпийских игр в Пхенчхане украинец Игорь Рептюх завоевал третью золотую медаль и вывел национальную сборную на третье место в медальном зачете стран-участниц.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Рептюх стал чемпионом в лыжной гонке на 20 км свободным стилем среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

23-летний спортсмен преодолел дистанцию за 44 минуты 52,4 секунды. Его соперник француз Бенджамис Давье отстал почти на две минуты. "Бронза" досталась норвежцу Хакону Олсруду.

По состоянию на утро понедельника сборная Украины уже завоевала три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Президент Петр Порошенко поздравил Рептюха с победой.

"Поздравляю Игоря Рептюха и всю украинскую паралимпийскую сборную с «золотом»! Игорь стал чемпионом в лыжной гонке на 20 километров. Украина, вперед!", - написал президент в Фейсбуке.

Напомним, в первый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане украинцы завоевали пять наград: одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.

Второе "золото" нашей сборной завоевал лыжник Максим Яровой.


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