Хацкевич: Было тяжело быстро восстановиться после Рима

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич – о победе над "Вересом" (1:0).

- В принципе, контролировали ход игры, создали моменты, реализовали шансы, добились положительного результата. Было тяжело быстро восстановиться после Рима, но есть результат. Это самое главное.

- Морозюк был заменен, Бойко потребовалась медицинская помощь, Цыганков вовсе не сыграл. В каком состоянии игроки, все ли здоровы?

- Цыганкову мы дали отдохнуть. Морозюк и Бойко – с ними все нормально, никаких проблем, в плане подготовки, у них нет.

- Насколько состав с "Вересом" соответствовал будущему составу на матч с "Лацио"?

- Меня беспокоит середина поля в связи с тем, что Гармаш пропускает предстоящую игру. Нам нужна плотность и компактность, а из опорной зоны "Лацио" создает много моментов. В ходе подготовки мы определим, кто лучше выглядит, кто лучше будет соответствовать нашим требованиям, тот и сыграет. Кто будет действовать в центре поля, выпустим одного или двух форвардов – все это определится перед матчем. Выбор небольшой, но мы высоко подняли планку, есть шанс пройти дальше, и мы должны им воспользоваться.