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НБА: результаты матчей 12 марта Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. Нью-Йорк - Торонто - 106:132 (27:32, 30:33, 29:37, 20:30)

НН: Хардуэй - 25, Корнет - 18

ТР: Валанчунас - 17, Лоури - 16 Атланта - Чикаго - 122:129 (34:20, 16:33, 35:38, 37:38)

АХ: Принс - 38, Мускала - 19

ЧБ: Портис - 21+10 подборов, Лавин - 21, Маркканен - 19 Миннесота - Голден Стэйт - 109:103 (34:24, 21:38, 29:22, 25:19)

МТ: Таунс - 31+16 подборов, Уиггинс - 23

ГС: Дюрант - 39+12 подборов, Томпсон - 21 Нью-Орлеан - Юта - 99:116 (23:29, 28:19, 23:30, 25:38)

НО: Дэвис - 25+11 подборов, Холидэй - 18+10 подборов

ЮД: Рубио - 30+10 подборов, Митчелл - 20, Инглз - 20, Гобер - 19+16 подборов Денвер - Сакраменто - 130:104 (32:25, 34:24, 35:19, 29:36)

ДН: Харрис - 21, Йокич - 10+11 подборов +10 передач, Мюррэй - 20

СК: Хилд - 18, Куфос - 14+10 подборов Даллас - Хьюстон - 82:105 (14:25, 33:23, 16:32, 19:25)

ДМ: Пауэлл - 20, Барнс - 14

ХР: Гордон - 26, Пол - 24+12 подборов Бостон - Индиана - 97:99 (25:24, 25:16, 20:34, 27:25)

БС: Смарт - 20, Тэйтум - 19

ИП: Оладипо - 27, Тернер - 19+10 подборов Бруклин - Филадельфия - 97:120 (25:37, 35:33, 23:26, 14:24)

БН: Расселл - 26, Динвидди - 13

ФС: Эмбиид - 21, Ковингтон - 19, Шарич - 18 Лейкерс - Кливленд - 127:113 (33:29, 32:31, 33:22, 29:31)

ЛЛ: Рэндл - 36+14 подборов, Лопез - 22, Колдуэл-Поуп - 20

КК: Джеймс - 24+10 подборов, Нэнс - 16

Terrikon

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