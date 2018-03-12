НБА: результаты матчей 12 марта
Девять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
Нью-Йорк - Торонто - 106:132 (27:32, 30:33, 29:37, 20:30)
НН: Хардуэй - 25, Корнет - 18
ТР: Валанчунас - 17, Лоури - 16
Атланта - Чикаго - 122:129 (34:20, 16:33, 35:38, 37:38)
АХ: Принс - 38, Мускала - 19
ЧБ: Портис - 21+10 подборов, Лавин - 21, Маркканен - 19
Миннесота - Голден Стэйт - 109:103 (34:24, 21:38, 29:22, 25:19)
МТ: Таунс - 31+16 подборов, Уиггинс - 23
ГС: Дюрант - 39+12 подборов, Томпсон - 21
Нью-Орлеан - Юта - 99:116 (23:29, 28:19, 23:30, 25:38)
НО: Дэвис - 25+11 подборов, Холидэй - 18+10 подборов
ЮД: Рубио - 30+10 подборов, Митчелл - 20, Инглз - 20, Гобер - 19+16 подборов
Денвер - Сакраменто - 130:104 (32:25, 34:24, 35:19, 29:36)
ДН: Харрис - 21, Йокич - 10+11 подборов +10 передач, Мюррэй - 20
СК: Хилд - 18, Куфос - 14+10 подборов
Даллас - Хьюстон - 82:105 (14:25, 33:23, 16:32, 19:25)
ДМ: Пауэлл - 20, Барнс - 14
ХР: Гордон - 26, Пол - 24+12 подборов
Бостон - Индиана - 97:99 (25:24, 25:16, 20:34, 27:25)
БС: Смарт - 20, Тэйтум - 19
ИП: Оладипо - 27, Тернер - 19+10 подборов
Бруклин - Филадельфия - 97:120 (25:37, 35:33, 23:26, 14:24)
БН: Расселл - 26, Динвидди - 13
ФС: Эмбиид - 21, Ковингтон - 19, Шарич - 18
Лейкерс - Кливленд - 127:113 (33:29, 32:31, 33:22, 29:31)
ЛЛ: Рэндл - 36+14 подборов, Лопез - 22, Колдуэл-Поуп - 20
КК: Джеймс - 24+10 подборов, Нэнс - 16
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