НХЛ: Чикаго берет реванш у Бостона, Питтсбург снова во главе Столичного дивизиона

Четыре матча регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-03-12. Результаты всех матчей

"Чикаго" - "Бостон" - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Шайба Патрика Кейна в третьем периоде поединка с "Бостоном" стала для "Чикаго" победной. Таким образом "Блэкхокс" взяли реванш за поражение от "Брюинз" сутками ранее (4:7). По шайбе в ворота соперников отправили Артем Анисимов и Брент Сибрук, а голкипер "Чикаго" Антон Форсберг отразил за матч 31 бросок. Единственная шайба в составе "Бостона" на счету Здено Хары.

"Калгари" - "Айлендерс" - 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)

50 сэйвов голкипера "Айлендерс" Кристофера Гибсона помогли "островитянам" прервать восьмиматчевую серию поражений. Дублем в составе гостей отметился Андерс Ли, гол и две результативные передачи на счету Джонни Бойчука. По шайбе в ворота соперников провели Джордан Эберле и Ник Ледди. У "Калгари" отличились Марк Джиордано и Джонни Годро.

"Питтсбург" - "Даллас" - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

"Питтсбург" вернул себе первое место в Столичном дивизионе после победы над "Далласом", в составе которого 25-й шайбой в сезоне отметился Александр Радулов. Победной для "Пингвинз" стала шайба Джейми Олексяка, который забросил в ворота своей бывшей команды. Счет в поединке открыл Патрик Хорнквист, а точку в матче 39-й шайбой в сезоне поставил Евгений Малкин. Также на счету россиянина результативная передача.

"Аризона" - "Ванкувер" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

27 сэвов голкипера "Аризоны" Дарси Кемпера помогли "Койотиз" обыграть "Ванкувер", однако не позволили команде покинуть последнее место в турнирной таблице лиги. Победной для хозяев площадки стала шайба Оливера Экмана-Ларссона.