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"Динамо" - "Верес" - 1:0. 23 тур (ВИДЕО) Динамо - Верес - 1:0 (1:0) Гол: Жуниор Мораэс, 14. «Динамо» (Киев): Бойко , Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Вербич, Морозюк (Дерлис Гонсалес, 90+3), Жуниор Мораэс (Шапаренко, 62), Беседин (Мбокани, 74). Фото: fcdynamo.kiev.ua «Верес» (Ровно): Бандура, Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин, Морозенко (Мягков, 61), Западня (Приймак, 88), Карасюк, Кожанов (Пепи, 67), Степанюк, Кулиш. Наказания: Симинин, 22. Морозенко, 48. Адамюк, 50. Шапаренко, 70 (предупреждения). Судьи: Труханов (Харьков), Шудрик (Симферополь), Чертоляс (Херсон). 11 марта. Киев . НСК «Олимпийский». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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