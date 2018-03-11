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2018-03-11
"Динамо" - "Верес" - 1:0. 23 тур (ВИДЕО)
Динамо - Верес - 1:0 (1:0)
Гол: Жуниор Мораэс, 14.
«Динамо» (Киев): Бойко, Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Буяльский, Вербич, Морозюк (Дерлис Гонсалес, 90+3), Жуниор Мораэс (Шапаренко, 62), Беседин (Мбокани, 74).
Фото: fcdynamo.kiev.ua
«Верес» (Ровно): Бандура, Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин, Морозенко (Мягков, 61), Западня (Приймак, 88), Карасюк, Кожанов (Пепи, 67), Степанюк, Кулиш.
Наказания: Симинин, 22. Морозенко, 48. Адамюк, 50. Шапаренко, 70 (предупреждения).
Судьи: Труханов (Харьков), Шудрик (Симферополь), Чертоляс (Херсон).
11 марта. Киев. НСК «Олимпийский».
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