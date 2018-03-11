Бойчишин: Ничего не оставалось, как пойти ва-банк. Футбол

Главный тренер "Карпат" Олег Бойчишин подвел итог поединку с "Олимпиком", который завершился поражением его подопечных со счетом 0:3.

- Честно говоря, сейчас трудно говорить. Нужно все хорошо проанализировать. Нам ничего не оставалось, как пойти ва-банк во втором тайме. На мой взгляд, наша перестройка в три защитника хорошо удалась. Могли сравнять счет, не хотели проигрывать дома при любом счете. Не хочу обвинять ребят в отсутствии самоотдачи. В сегодняшнем поражении виноват тренерский штаб.

- Чем объясните появление Ременюка в старте и отсутствие Мякушко?

- Андрей хорошо себя зарекомендовал в тренировочном процессе. Что касается Мякушко, то он выглядит сейчас не так, каким мы привыкли его видеть.

- По сравнению с вторым таймом месячной давности, сегодня на поле были две разные команды ...

- Согласен с вами. Создали минимум моментов в первом тайме, так действовать нельзя. Удаление тоже повлияло на игровые перестановки.

- Будет ли команда оштрафована за разгромное поражение в родных стенах?

- Вопрос не по игре не нужно выносить на всеобщее обозрение.

- Какие задачи стоят перед командой на второй этап чемпионата?

- В первую очередь, интересует наша игра. Понимаем, если будем показывать хороший футбол - победы придут.

- Гуцуляк - левый защитник, это его место?

- У него были проблемы на этой позиции, но с каждым днем их все меньше. Думаю, в будущем из него может выйти хороший защитник.