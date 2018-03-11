Санжар: Эта победа далась совсем нелегко. Футбол

Главный тренер "Олимпика" Роман Санжар подвел итог поединку 23-го тура, в котором донецкая команда в гостях разгромила "Карпаты" 3:0.

- Хочу поздравить команду с победой, она была нам очень нужна после наших невзрачных матчей. В голове держали прошлый матч, а точнее, второй тайм, в котором мы явно проиграли по всем показателям. Сегодняшний первый тайм можно назвать таймом нереализованных возможностей. Возможно, сильно переживали, но забитый гол нас успокоил. Во втором тайме «подсели», было очень тяжело. После перехода с синтетики, где мы тренировались в Киеве , на натуральное покрытие где-то не хватило сил. Вроде имели преимущество, но стали более медленными. Ребята дотерпели и победили.

- Какая мотивация, цель у вашей команды на второй этап чемпионата?

- Будем двигаться от матча к матчу. На сегодня в команде есть ребята, которых я еще не видел в игре. У каждого будет время выйти на футбольное поле. Наша задача - строить команду.

- На что обращали внимание футболистов после доигрывания второго тайма декабрьского матча?

- Думаю, здесь свою роль сыграла психология. Если тогда мы бились за первую шестерку, то сегодня значение этой игры было меньше. Возможно, нас это расслабило и ребята не проявили свои сильные стороны. В прошлой игре мне очень понравилась группа атаки «Карпат», акцентировали внимание на Карраскале. Думаю, у него хорошее будущее.

- Можно сказать, что обыграли «Карпаты» на «одной ноге»?

- Матч мог сложиться по-разному. Если бы в начале пропустили, то неизвестно сумели бы мы победить. Повторюсь, было очень трудно. Эта победа далась совсем нелегко.

- Нет ощущения сожаления, что тогда проиграли второй тайм и не попавшие в первую шестерку? - Считаю, в первом тайме мы имели преимущество. Если говорить о доигрывание - полностью уступили «Карпатам». Мы были в одинаковых условиях. Это футбол, такое случается.