"Карпаты" - "Олимпик" - 0:3. 23 тур (ВИДЕО)  

"Карпаты" потерпели очередное фиаско в чемпионате Украины.
 
Карпаты - Олимпик - 0:3 (0:1)
 
Голы: Беленький, 45- с пенальти (0:1). Г. Пасич, 84 (0:2). Щедрый, 90+3 (0:3).
Фото "Карпаты" - "Олимпик" - 0:3. 23 тур (ВИДЕО)
Фото: fckarpaty.com
 
"Карпаты" (Львов): Шевченко, Мирошниченко, Сандохадзе, Федецкий (Мякушко, 62), Гуцуляк, Чачуа (Клец, 46), Вербный, Швед, Карраскаль, Ременюк (Санчес, 70), Акулинин.
 
"Олимпик" (Донецк): Махарадзе, Е.Пасич, Эмерсон, Вакуленко, Немчанинов, Доронин (Цымбалюк, 62), Вукович, Кисиль, Щедрый, Г. Пасич, Беленький (Сондей, 74).
 
Предупреждения: Акулинин, Клец, Вербный, Гуцуляк - Эмерсон, Г. Пасич.
 
Удаление: Акулинин, 63 (вторая желтая карточка).
 
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"
Ливерпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионовЛиверпуль уверенно выходит в четвертьфинал Лиги чемпионов
Паралимпиада-2018: Придется раскошелиться. ФутболПаралимпиада-2018: Придется раскошелиться. Футбол
Олимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасностиОлимпийский чемпион не поедет на этап Кубка мира в РоSSию из соображений безопасности
В следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. ФутболВ следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Голкипер забил победный мяч на 96-й минуте (ВИДЕО)  Голкипер забил победный мяч на 96-й минуте (ВИДЕО)  
Чемпионат Украины: "Львы" уступили в концовке (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: "Львы" уступили в концовке (ВИДЕО)  
Суперлига: "Мавпы" обогнали "Будивельнык" (ВИДЕО)  Суперлига: "Мавпы" обогнали "Будивельнык" (ВИДЕО)  
Чемпионат Украины: Сенсация от "львов" (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: Сенсация от "львов" (ВИДЕО)  
"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3: От побед не устают. 22 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3: От побед не устают. 22 тур (ВИДЕО)  . Футбол
"Карпаты" - "Шахтер" - 0:3. 22 тур (ВИДЕО)  "Карпаты" - "Шахтер" - 0:3. 22 тур (ВИДЕО)  
"Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)  
Аппетит не пропал. 21 тур (ВИДЕО)  . ФутболАппетит не пропал. 21 тур (ВИДЕО)  . Футбол
"Черноморец" - "Карпаты" - 0:0. 21 тур (ВИДЕО)  "Черноморец" - "Карпаты" - 0:0. 21 тур (ВИДЕО)  
"Динамо" разыгралось, "Донбасс" проиграл (ВИДЕО)  "Динамо" разыгралось, "Донбасс" проиграл (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости