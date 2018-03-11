Новостей.COM ⇒
2018-03-11
"Карпаты" - "Олимпик" - 0:3. 23 тур (ВИДЕО)
"Карпаты" потерпели очередное фиаско в чемпионате Украины.
Карпаты - Олимпик - 0:3 (0:1)
Голы: Беленький, 45- с пенальти (0:1). Г. Пасич, 84 (0:2). Щедрый, 90+3 (0:3).
Фото: fckarpaty.com
"Карпаты" (Львов): Шевченко, Мирошниченко, Сандохадзе, Федецкий (Мякушко, 62), Гуцуляк, Чачуа (Клец, 46), Вербный, Швед, Карраскаль, Ременюк (Санчес, 70), Акулинин.
"Олимпик" (Донецк): Махарадзе, Е.Пасич, Эмерсон, Вакуленко, Немчанинов, Доронин (Цымбалюк, 62), Вукович, Кисиль, Щедрый, Г. Пасич, Беленький (Сондей, 74).
Предупреждения: Акулинин, Клец, Вербный, Гуцуляк - Эмерсон, Г. Пасич.
Удаление: Акулинин, 63 (вторая желтая карточка).
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« Мартовские спарринги молодежных сборных Украины
11.03.2018 17:05
11.03.2018 17:05
Санжар: Эта победа далась совсем нелегко. Футбол »»
11.03.2018 17:06
11.03.2018 17:06
←+Ctrl+→