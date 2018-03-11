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"Карпаты" - "Олимпик" - 0:3. 23 тур (ВИДЕО) "Карпаты" потерпели очередное фиаско в чемпионате Украины. Карпаты - Олимпик - 0:3 (0:1) Голы: Беленький, 45- с пенальти (0:1). Г. Пасич, 84 (0:2). Щедрый, 90+3 (0:3). Фото: fckarpaty.com "Карпаты" (Львов): Шевченко, Мирошниченко, Сандохадзе, Федецкий (Мякушко, 62), Гуцуляк, Чачуа (Клец, 46), Вербный, Швед, Карраскаль, Ременюк (Санчес, 70), Акулинин. "Олимпик" (Донецк): Махарадзе, Е.Пасич, Эмерсон, Вакуленко, Немчанинов, Доронин (Цымбалюк, 62), Вукович, Кисиль, Щедрый, Г. Пасич, Беленький (Сондей, 74). Предупреждения: Акулинин, Клец, Вербный, Гуцуляк - Эмерсон, Г. Пасич. Удаление: Акулинин, 63 (вторая желтая карточка). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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