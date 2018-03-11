Сандлер: Гвардиола может многому меня научить

Защитник голландского "Зволле" Филипп Сандлер рад присоединиться к "Манчестер Сити" этим летом. В соответствии с условиями контракта, Сандлер останется в "Зволле" до конца сезона, после чего переберется в состав "горожан".

"Я слышал, что скауты "Манчестер Сити" постоянно наблюдают за мной и я с нетерпением ожидаю возможности присоединиться к "Манчестер Сити" в качестве игрока команды, - цитирует 21-летнего Сандлера английская пресса. - Я думал, что они держат меня на карандаше и не ожидал, что за мной приедут в январе.

Но это произошло и я в восторге. Представители клуба приехали в Амстердам и я был очень впечатлен планами, которые они имеют для меня.

В "Манчестер Сити" работает лучший тренер в мире Пеп Гвардиола. Он может многому меня научить. Меня это очень привлекает".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"
Во сне умер 31-летний футболист сборной ИталииВо сне умер 31-летний футболист сборной Италии
Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. ФутболГлавного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол
"Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Гвардиола не ведет переговоры о новом контракте с Манчестер СитиГвардиола не ведет переговоры о новом контракте с Манчестер Сити
Игуаин: Меня уже много лет не заботит, что обо мне говорятИгуаин: Меня уже много лет не заботит, что обо мне говорят
Ломаченко может встретиться с КэмпбелломЛомаченко может встретиться с Кэмпбеллом
Хосеп Гвардиола: Это не футболХосеп Гвардиола: Это не футбол
В следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. ФутболВ следующем сезоне Серия А может отказаться от системы видеоассистентов. Футбол
Гвардиола: уровня Барселоны мы пока еще не достиглиГвардиола: уровня Барселоны мы пока еще не достигли
Шервуд: Тоттенхэм может выиграть Лигу чемпионов в этом годуШервуд: Тоттенхэм может выиграть Лигу чемпионов в этом году
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Инфантино: если система ВАР может помочь, то мы должны ее принять. ФутболИнфантино: если система ВАР может помочь, то мы должны ее принять. Футбол
Яремчук: В Генте меня ценят, уважают и поддерживают. ФутболЯремчук: В Генте меня ценят, уважают и поддерживают. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости