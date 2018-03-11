Сандлер: Гвардиола может многому меня научить

Защитник голландского "Зволле" Филипп Сандлер рад присоединиться к "Манчестер Сити" этим летом. В соответствии с условиями контракта, Сандлер останется в "Зволле" до конца сезона, после чего переберется в состав "горожан".

"Я слышал, что скауты "Манчестер Сити" постоянно наблюдают за мной и я с нетерпением ожидаю возможности присоединиться к "Манчестер Сити" в качестве игрока команды, - цитирует 21-летнего Сандлера английская пресса. - Я думал, что они держат меня на карандаше и не ожидал, что за мной приедут в январе.

Но это произошло и я в восторге. Представители клуба приехали в Амстердам и я был очень впечатлен планами, которые они имеют для меня.

В "Манчестер Сити" работает лучший тренер в мире Пеп Гвардиола. Он может многому меня научить. Меня это очень привлекает".