Виллиан: Мы заслужили три очка

Полузащитник "Челси" Виллиан считает, что игра команды во вчерашнем матче с "Кристал Пэлас" (2:1) соответствовала необходимому уровню, и "синим" следует играть так до конца сезона.

"Они доставили нам неприятности, но мы славно потрудились, - цитирует Виллиана, который стал лучшим игроком матча, официальный сайт "Челси". - Всегда приятно снова начать побеждать после того, как какое-то время не мог добиться результата.

Мы играли очень хорошо, могли бы забить больше мячей, и результат мог бы быть 4:1 или 5:1. В АПЛ надо уметь сделать результат в матче и снять все вопросы, иначе могут быть сложности, но мы заслужили три очка.

Я доволен своей игрой и своей формой. Надеюсь, что буду продолжать в том же духе, но самое главное — чтобы команда продолжала побеждать".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"
Во сне умер 31-летний футболист сборной ИталииВо сне умер 31-летний футболист сборной Италии
Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. ФутболГлавного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол
"Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Конте: Набрать три очка будет важно и для нас, и для МЮКонте: Набрать три очка будет важно и для нас, и для МЮ
Виллиан: Для меня Моуринью был хорошим тренеромВиллиан: Для меня Моуринью был хорошим тренером
Виллиан: Вся команда очень хорошо сыграла в сложном матчеВиллиан: Вся команда очень хорошо сыграла в сложном матче
Парцвания: Мариуполю присудили три очка, так что Карпаты надо побеждать. ФутболПарцвания: Мариуполю присудили три очка, так что Карпаты надо побеждать. Футбол
Конте: Потеряли Морату и Виллиана из-за травмКонте: Потеряли Морату и Виллиана из-за травм
НБА: 33 очка Криса Пола помогли Рокетс обыграть УорриорзНБА: 33 очка Криса Пола помогли Рокетс обыграть Уорриорз
Сергей Витер: Настроились на игру и взяли три очкаСергей Витер: Настроились на игру и взяли три очка
КДК ФФУ снял с "Карпат" три очка. ФутболКДК ФФУ снял с "Карпат" три очка. Футбол
Чемпионат Украины: Девочка из сказкиЧемпионат Украины: Девочка из сказки
НХЛ: Четыре очка Овечкина приносят победу ВашингтонуНХЛ: Четыре очка Овечкина приносят победу Вашингтону
Последние новости
Подгружаем последние новости