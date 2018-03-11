Виллиан: Мы заслужили три очка

Полузащитник "Челси" Виллиан считает, что игра команды во вчерашнем матче с "Кристал Пэлас" (2:1) соответствовала необходимому уровню, и "синим" следует играть так до конца сезона.

"Они доставили нам неприятности, но мы славно потрудились, - цитирует Виллиана, который стал лучшим игроком матча, официальный сайт "Челси". - Всегда приятно снова начать побеждать после того, как какое-то время не мог добиться результата.

Мы играли очень хорошо, могли бы забить больше мячей, и результат мог бы быть 4:1 или 5:1. В АПЛ надо уметь сделать результат в матче и снять все вопросы, иначе могут быть сложности, но мы заслужили три очка.

Я доволен своей игрой и своей формой. Надеюсь, что буду продолжать в том же духе, но самое главное — чтобы команда продолжала побеждать".