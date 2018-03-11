Боруссия намерена вернуть Вагнера в клуб

Дортмундская "Боруссия" стремится вернуть главного тренера английского "Хаддерсфилда" Дэвида Вагнера обратно в клуб.

По информации The Mirror, Вагнер сам задумывается над тем, чтобы вернуться в Германию, где он работал со второй командой "Боруссии" в течение четырех лет под руководством Юргена Клоппа.

Напомним, что в настоящее время "Боруссией" руководит Питер Штогер, который заменил уволенного в декабре Питера Боша. Бош проработал в Дортмунде всего пять месяцев после того, как заменил Клоппа.

По информации издания, руководство "Боруссии" впечатлено работой Вагнера в "Хаддерсфилде". Этот бедный по сравнению английскими ТОП-командами клуб после 30-ти туров занимает 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.