Гвардиола не ведет переговоры о новом контракте с Манчестер Сити
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил представителям прессы, что его переговоры по новому контракту с клубом пока еще не начинались.
Владельцы клуба хотят подписать с испанским специалистом новый долгосрочный контракт, чтобы убедиться, что Гвардиола видит себя в "Манчестер Сити" дольше срок действия нынешнего соглашения, который истекает в 2019-м году.
Несмотря на предыдущие завершения в том, что тренера все устраивает в Манчестере, агент Гвардиолы пока переговоры о будущем тренера не ведет.
"Иногда появляется недостоверная информация, - цитирует Гвардиолу английская пресса. - Мой агент не приезжал в Манчестер для переговоров. Его не было, нет сейчас и не будет в ближайшем будущем".
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