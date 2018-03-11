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НБА: Топ-5 моментов игрового дня Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата. Вашему вниманию моменты с участием Кембs Уокерf (Шарлотт), Коби Симмонса и Дейонта Дэвиса (оба - Мемфис), Ди Джей Огастина (Орландо), Эдриса Адебайо (Майами) и Рассела Уэструка (Оклахома). Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей регулярного чемпионата. "Майами" - "Вашингтон" - 129:102 (26:20, 34:28, 43:28, 26:26)

"Шарлотт" - "Финикс" - 122:115 (32:25, 27:26, 35:21, 28:43)

"Даллас" - "Мемфис" - 114:80 (31:13, 25:17, 28:33, 30:17)

"Оклахома" - "Сан-Антонио" - 104:94 (24:19, 28:24, 25:25, 27:26)

"Клипперс" - "Орландо" - 113:105 (30:27, 26:31, 31:31, 26:16)/

Terrikon

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