НБА: Топ-5 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Вашему вниманию моменты с участием Кембs Уокерf (Шарлотт), Коби Симмонса и Дейонта Дэвиса (оба - Мемфис), Ди Джей Огастина (Орландо), Эдриса Адебайо (Майами) и Рассела Уэструка (Оклахома).

Напомним, что сегодня в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись пять матчей регулярного чемпионата.

"Майами" - "Вашингтон" - 129:102 (26:20, 34:28, 43:28, 26:26)
"Шарлотт" - "Финикс" - 122:115 (32:25, 27:26, 35:21, 28:43)
"Даллас" - "Мемфис" - 114:80 (31:13, 25:17, 28:33, 30:17)
"Оклахома" - "Сан-Антонио" - 104:94 (24:19, 28:24, 25:25, 27:26)
"Клипперс" - "Орландо" - 113:105 (30:27, 26:31, 31:31, 26:16)/


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