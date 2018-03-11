Астана начинает чемпионат с классического разгрома команды Мазяра

Чемпион Казахстана и обладатель Суперкубка страны "Астана" начала чемпионат с классического разгрома самой украинской команды Казахстана "Акжайыка" под руководством Владимира Мазяра - 3:0. Мазяр выпустил в основном составе четырех украинцев - Воловика, Басова, Ткачука и Эсеолу, а Путраш остался на замену, однако хозяева с самого начала уверенно контролировали ход поединка, который проходил под закрытой крышей "Астана Арены". На девятой минуте счет открыл лучший игрок матча хорват Марин Томасов, а во втором тайме Сергей Малый и Серикжан Мужиков довели счет до "классики".

Также с побед начали сезон первая пятерка прошлого чемпионата - "Кайрат", "Ордабасы", "Иртыш" и "Тобол". Неожиданной можно считать только выездную победу "Актобе" над "Кайсаром", который в прошлом сезоне занял шестое место.

2018, Чемпионат Казахстана

Игровой день : 2018-03-11

"Жетысу" - "Тобол" 0:1 (0:1)



Голы: Турысбек, 39 (0:1)



"Ордабасы" - "Шахтер К" 2:1 (1:0)



Голы: Тунгышбаев, 22 (1:0); Кояшевич, 51 (1:1); Нагаев, 64 (2:1)



"Кайрат" - "Кызыл-Жар" 2:1 (0:1)



Голы: Пуношевац, 26 (0:1); Исаэл, 80 (1:1); Ахметов, 86 (2:1)



"Иртыш" - "Атырау" 2:1 (2:0)



Голы: Шабалин, 4 (1:0); Попадюк, 20 (2:0); Барбарич, 87 (2:1)



"Кайсар" - "Актобе" 0:1 (0:0)



Голы: Какимов, 75 (0:1)



"Астана" - "Акжайык" 3:0 (1:0)



Голы: Томасов, 9 (1:0); Малый, 75 (2:0); Мужиков, 80 (3:0)

