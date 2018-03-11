Чилаверт: На ЧМ-2002 даже не мог приблизиться к Баллаку - от него ужасно пахло
Бывший голкипер сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт признался, что во время мундиаля-2002 откровенно побаивался лидера сборной Германии Михаэля Баллака. Немец использовал секретное оружие - неприятный запах.
- К Баллаку было невозможно приблизиться, потому что от него ужасно пахло, это было просто невыносимо. Михаэлю следовало чаще использовать дезодорант либо лимон. Возможно, это была такая стратегия, кто знает, - отшутился Чилаверт, который встретился с полузащитником в матче 1/8 финала турнира.
Напомним, Михаэль Баллак помог своей команде добраться до финала чемпионата мира в Южной Корее и Японии, где Бундестим уступила бразильцам (0:2). Легендарный хавбек забил за время турнира три мяча.
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