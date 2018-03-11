Каррагер посоветовал Ловрену включать мозги. Футбол

Экс-футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал игру защитника мерсисайдцев Деяна Ловрена в матче 30-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" (1:2).

Хорват дважды не уследил за Ромелу Лукаку, который ассистировал Маркусу Рэшфорду.

- Гордость Ловрена взяла верх. Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что кто-то сильнее тебя. Не нужно тягаться с тем, кто всё равно мощнее. Я не был силен в игре головой, отчего в подобных эпизодах предлагал Сами Хююпия поменяться игроками, взяв под опеку менее габаритного соперника. Нужно включать мозги.

Лукаку - это невероятная машина, поэтому гордость нужно отправлять подальше. Но Ловрен снова проигрывает борьбу, над ним просто издеваются, - констатировал Каррагер в интервью британской прессе.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"Гол Селезнева помог "Акхисару" обыграть "Фенербахче"
Во сне умер 31-летний футболист сборной ИталииВо сне умер 31-летний футболист сборной Италии
Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. ФутболГлавного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол
"Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Фанаты Лилля едва не устроили самосуд над футболистамиФанаты Лилля едва не устроили самосуд над футболистами
«Лацио» не будет продавать билеты на выездной матч с киевским «Динамо». Футбол«Лацио» не будет продавать билеты на выездной матч с киевским «Динамо». Футбол
Роман Монарев: Зирка не имеет права так проигрывать дома. ФутболРоман Монарев: Зирка не имеет права так проигрывать дома. Футбол
Заховайло: Динамо не будет продавать Цыганкова в ближайшие пять лет. ФутболЗаховайло: Динамо не будет продавать Цыганкова в ближайшие пять лет. Футбол
В Германии определили города для игр Лиги Наций. ФутболВ Германии определили города для игр Лиги Наций. Футбол
Василий Сачко: У Шахтера и Ворсклы разные скорости. ФутболВасилий Сачко: У Шахтера и Ворсклы разные скорости. Футбол
Паулу Фонсека: Переживали за состояние поля, но провели великолепную игру. ФутболПаулу Фонсека: Переживали за состояние поля, но провели великолепную игру. Футбол
FA штрафует Хосепа Гвардиолу. ФутболFA штрафует Хосепа Гвардиолу. Футбол
Трагедия во Франции: 18-летний футболист умер, как АсториТрагедия во Франции: 18-летний футболист умер, как Астори
Буффон уйдет раньше, чем ожидалось. ФутболБуффон уйдет раньше, чем ожидалось. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости