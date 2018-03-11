Каррагер посоветовал Ловрену включать мозги. Футбол

Экс-футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер раскритиковал игру защитника мерсисайдцев Деяна Ловрена в матче 30-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" (1:2).

Хорват дважды не уследил за Ромелу Лукаку, который ассистировал Маркусу Рэшфорду.

- Гордость Ловрена взяла верх. Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что кто-то сильнее тебя. Не нужно тягаться с тем, кто всё равно мощнее. Я не был силен в игре головой, отчего в подобных эпизодах предлагал Сами Хююпия поменяться игроками, взяв под опеку менее габаритного соперника. Нужно включать мозги.

Лукаку - это невероятная машина, поэтому гордость нужно отправлять подальше. Но Ловрен снова проигрывает борьбу, над ним просто издеваются, - констатировал Каррагер в интервью британской прессе.