Фанаты Лилля едва не устроили самосуд над футболистами

Поединок 29-го тура Лиги 1 между "Лиллем" и "Монпелье" (1:1) ознаменовался серьёзными беспорядками.

Сразу после финального свистка на поле выбежали сотни разъяренных фанатов, у которых накопились вопросы к своим футболистам. Дело в том, что безвыигрышная серия "догов" в чемпионате Франции составляет 6 матчей, команда занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице и рискует покинуть элитный дивизион.

Агрессивные болельщики, которых не устраивает самоотдача игроков "Лилля", попытались донести свою позицию путём физического воздействия. К счастью, некоторые исполнители наконец-то продемонстрировали свои скоростные качества, сумев скрыться в раздевалке. Остальных "пленников" пришлось освобождать стюардам.