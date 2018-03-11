Фанаты Лилля едва не устроили самосуд над футболистами

Поединок 29-го тура Лиги 1 между "Лиллем" и "Монпелье" (1:1) ознаменовался серьёзными беспорядками.

Сразу после финального свистка на поле выбежали сотни разъяренных фанатов, у которых накопились вопросы к своим футболистам. Дело в том, что безвыигрышная серия "догов" в чемпионате Франции составляет 6 матчей, команда занимает предпоследнюю позицию в турнирной таблице и рискует покинуть элитный дивизион.

Агрессивные болельщики, которых не устраивает самоотдача игроков "Лилля", попытались донести свою позицию путём физического воздействия. К счастью, некоторые исполнители наконец-то продемонстрировали свои скоростные качества, сумев скрыться в раздевалке. Остальных "пленников" пришлось освобождать стюардам.

Quelle tristesse ? Lille quand les supporters et DVE, d?sabus?s, envahissent le terrain en fin de match pour aller "bousculer" les joueurs du @losclive ???? #LOSCMHSC pic.twitter.com/sSLLPojQ4f

— Julie Dremi?re (@ju_drem) 10 марта 2018 г.


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