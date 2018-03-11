Волейбольная Суперлига: календарь, результаты, таблица

В субботу, 10 марта, завершился 13-й тур волейбольной Суперлиги. С его результатами, а также календарём ближайших матчей, которые состоятся 15-16 марта, вы можете ознакомиться ниже.

"Барком-Кажаны" недосчитались очков в Харькове - в субботу "Юракадемия" приятно удивила характером и напором, сумев дать настоящий бой вице-чемпиону Украины. Подопечные Владимира Романцова вырвали победу в укороченной пятой партии. Напомнил о себе и "Днепр", который неожиданно подставил подножку "Сердцу Подолья".

Ситуацией воспользовался "Локомотив" - "железнодорожники" дважды обыграли "Буревестник" (правда, тоже потеряли один балл). Таким образом, лидер гонки имеет гандикап в пять пунктов.

Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига.

Результаты матчей 7-го тура:



22 декабря

Юракадемия - МХП-Винница - 1:3 (24:26, 20:25, 25:21, 19:25)

Локомотив - Днепр - 3:0 (25:20, 25:13, 25:14)

Сердце Подолья - Новатор - 3:0 (25:22, 25:23, 25:23)

23 декабря

Сердце Подолья - Новатор - 3:0 (25:16, 25:20, 25:19)

Юракадемия - МХП-Винница - 1:3 (25:23, 14:25, 22:25, 14:25)

Локомотив - Днепр - 3:0 (25:18, 25:23, 25:13)

24 декабря

Буревестник - Барком-Кажаны - 1:3 (19:25, 17:25, 25:21, 17:25)

25 декабря

Буревестник - Барком-Кажаны - 2:3 (18:25, 25:23, 13:25, 25:18, 13:15)

Результаты матчей 8-го тура:



12 января

Юракадемия - Новатор - 3:2 (25:17, 25:21, 23:25, 22:25, 15:13)

Днепр - Барком-Кажаны - 1:3 (16:25, 25:19, 13:25, 21:25)

Буревестник - МХП-Винница - 0:3 (10:25, 21:25, 12:25)

Сердце Подолья - Локомотив - 1:3 (24:26, 23:25, 25:18, 23:25)

13 января

Днепр - Барком-Кажаны - 0:3 (8:25, 19:25, 14:25)

Юракадемия - Новатор - 2:3 (25:20, 27:25, 22:25, 22:25, 12:15)

Буревестник - МХП-Винница - 1:3 (20:25, 21:25, 25:19, 21:25)

Сердце Подолья - Локомотив - 3:0 (25:18, 25:18, 25:20)

Результаты матчей 9-го тура:



26 января

Барком-Кажаны - Локомотив - 3:1 (26:28, 25:21, 36:34, 25:22)

Юракадемия - Сердце Подолья - 0:3 (25:27, 22:25, 18:25)

Новатор - Буревестник - 3:0 (25:22, 25:19, 25:15)

Днепр - МХП-Винница - 1:3 (16:25, 21:25, 25:21, 23:25)

27 января

Барком-Кажаны - Локомотив - 3:0 (25:20, 26:24, 25:14)

Юракадемия - Сердце Подолья - 1:3 (25:18, 17:25, 21:25, 10:25)

Новатор - Буревестник - 3:0 (25:21, 25:20, 26:24)

Днепр - МХП-Винница - 0:3 (17:25, 12:25, 10:25)

Результаты матчей 10-го тура:



9 февраля

Буревестник - Юракадемия - 2:3 (25:22, 17:25, 25:21, 14:25, 10:15)

Сердце Подолья - Барком-Кажаны - 3:2 (31:33, 25:20, 21:25, 25:21, 15:11)

Локомотив - МХП-Винница - 3:0 (25:23, 25:21, 25:16)

Днепр - Новатор - 0:3 (16:25, 21:25, 23:25)

10 февраля

Буревестник - Юракадемия - 3:1 (25:23, 25:23, 29:31, 25:18)

Сердце Подолья - Барком-Кажаны - 1:3 (25:18, 23:25, 22:25, 23:25)

Локомотив - МХП-Винница - 3:2 (25:22, 22:25, 21:25, 25:23, 19:17)

Днепр - Новатор - 0:3 (19:25, 20:25, 17:25)

Результаты матчей 11-го тура:



23 февраля

МХП-Винница - Барком-Кажаны - 0:3 (23:25, 9:25, 21:25)

Новатор - Локомотив - 0:3 (23:25, 25:27, 22:25)

Днепр - Юракадемия - 2:3 (26:28, 20:25, 25:18, 25:22, 10:15)

Буревестник - Сердце Подолья - 1:3 (12:25, 25:23, 22:25, 15:25)

24 февраля

МХП-Винница - Барком-Кажаны - 1:3 (23:25, 26:24, 27:29, 16:25)

Новатор - Локомотив - 3:1 (25:23, 25:23, 20:25, 26:24)

Днепр - Юракадемия - 0:3 (14:25, 20:25, 22:25)

Буревестник - Сердце Подолья - 2:3 (23:25, 29:27, 18:25, 30:28, 14:16)

Результаты матчей 12-го тура:



1 марта

Локомотив - Юракадемия - 3:0 (25:18, 25:17, 25:18)

2 марта

Локомотив - Юракадемия - 3:0 (25:22, 25:19, 26:24)

Барком-Кажаны - Новатор - 3:2 (23:25, 21:25, 25:18, 27:25, 15:9)

Сердце Подолья - МХП-Винница - 3:2 (18:25, 25:18, 23:25, 25:15, 18:16)

Днепр - Буревестник - 3:2 (25:20, 21:25, 22:25, 25:23, 17:15)

3 марта

Барком-Кажаны - Новатор - 1:3 (15:25, 25:15, 18:25, 23:25)

Сердце Подолья - МХП-Винница - 2:3 (25:23, 25:18, 23:25, 15:25, 9:15)

Днепр - Буревестник - 0:3 (15:25, 22:25, 22:25)

Результаты матчей 13-го тура:



9 марта

Буревестник - Локомотив - 2:3 (25:19, 20:25, 26:24, 16:25, 12:15)

Юракадемия - Барком-Кажаны - 0:3 (16:25, 22:25, 18:25)

МХП-Винница - Новатор - 2:3 (25:17, 25:23, 19:25, 21:25, 15:17)

Днепр - Сердце Подолья - 1:3 (30:28, 15:25, 12:25, 19:25)

10 марта

Буревестник - Локомотив - 0:3 (20:25, 22:25, 18:25)

Юракадемия - Барком-Кажаны - 3:2 (25:23, 25:23, 19:25, 22:25, 15:12)

МХП-Винница - Новатор - 3:2 (25:18, 19:25, 20:25, 25:21, 15:12)

Днепр - Сердце Подолья - 3:1 (29:27, 25:18, 18:25, 25:22)

Расписание матчей 14-го тура:



15 марта

МХП-Винница - Юракадемия

Новатор - Сердце Подолья

Барком-Кажаны - Буревестник

Локомотив - Днепр

16 марта

МХП-Винница - Юракадемия

Новатор - Сердце Подолья

Барком-Кажаны - Буревестник

Локомотив - Днепр

Турнирная таблица

И В П О (партии) 1. Локомотив 26 21 5 60 (67/29) 2. Барком-Кажаны 26 18 8 55 (66/35) 3. Сердце Подолья 26 17 9 49 (59/39) 4. Новатор 26 16 10 49 (57/42) 5. МХП-Винница 26 16 10 48 (60/44) 6. Юракадемия 26 10 16 27 (40/61) 7. Буревестник 26 3 23 14 (27/72) 8. Днепр 26 3 23 10 (20/74)