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НБА: результаты матчей 11 марта Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Майами" - "Вашингтон" - 129:102 (26:20, 34:28, 43:28, 26:26)

МХ: Джонсон - 20, Эллингтон - 17

ВУ: Микс - 23, Бил - 14 "Шарлотт" - "Финикс" - 122:115 (32:25, 27:26, 35:21, 28:43)

ШХ: Ховард - 30+12 подборов, Батюм - 29+12 подборов

ФС: Дэниэлс - 17, Рид, Бендер - по 16, Лень - 3 "Даллас" - "Мемфис" - 114:80 (31:13, 25:17, 28:33, 30:17)

ДМ: Барнс - 25, Пауэлл - 20+10 подборов, Макдэрмотт - 20

МГ: Брукс - 17, Грин - 14+10 подборов "Оклахома" - "Сан-Антонио" - 104:94 (24:19, 28:24, 25:25, 27:26)

ОС: Уэстбрук - 21+12 подборов +10 передач, Грант - 15

СС: Бертанс, Гэй - по 14, Олдридж - 11 "Клипперс" - "Орландо" - 113:105 (30:27, 26:31, 31:31, 26:16)

ЛК: Уилльямс - 25, Харрис - 21, Джордан - 8+18 подборов

ОМ: Симмонс - 24, Огастин - 19

Terrikon

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