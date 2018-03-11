Волейбольная Суперлига: Барком-Кажаны сенсационно уступили Юракадемии

Матчи 13-го тура волейбольной Суперлиги принесли нам несколько неожиданных результатов.

"Барком-Кажаны" недосчитались очков в Харькове. Если первая встреча прошла под диктовку львовян, то в субботу "Юракадемия" приятно удивила характером и напором, сумев дать настоящий бой вице-чемпиону Украины. Подопечные Владимира Романцова вырвали победу в укороченной пятой партии.

Напомнил о себе и "Днепр" - записной аутсайдер отвесил весомую оплеуху "Сердцу Подолья". В первом (осеннем) круге винничане не отдали сопернику ни одного сета, а теперь уступили сразу в четырёх

Ситуацией воспользовался "Локомотив", который дважды обыграл "Буревестник" и увеличил отрыв от ближайших преследователей. Правда, "железнодорожники" тоже потеряли 1 балл - едва не проиграли первый матч черниговскому "Буревестнику". Что касается ещё одной пары, то "Винница" и "Новатор" обменялись победами с одинаковым счётом 3:2.

Чемпионат Украины по волейболу. Суперлига. 13-й тур:

9 марта

Буревестник - Локомотив - 2:3 (25:19, 20:25, 26:24, 16:25, 12:15)

Юракадемия - Барком-Кажаны - 0:3 (16:25, 22:25, 18:25)

МХП-Винница - Новатор - 2:3 (25:17, 25:23, 19:25, 21:25, 15:17)

Днепр - Сердце Подолья - 1:3 (30:28, 15:25, 12:25, 19:25)

10 марта

Буревестник - Локомотив - 0:3 (20:25, 22:25, 18:25)

Юракадемия - Барком-Кажаны - 3:2 (25:23, 25:23, 19:25, 22:25, 15:12)

МХП-Винница - Новатор - 3:2 (25:18, 19:25, 20:25, 25:21, 15:12)

Днепр - Сердце Подолья - 3:1 (29:27, 25:18, 18:25, 25:22)

Турнирная таблица

И В П О (партии) 1. Локомотив 26 21 5 60 (67/29) 2. Барком-Кажаны 26 18 8 55 (66/35) 3. Сердце Подолья 26 17 9 49 (59/39) 4. Новатор 26 16 10 49 (57/42) 5. МХП-Винница 26 16 10 48 (60/44) 6. Юракадемия 26 10 16 27 (40/61) 7. Буревестник 26 3 23 14 (27/72) 8. Днепр 26 3 23 10 (20/74)