ПСЖ отгрузил пять мячей последнему Мецу

Разочарование от вылета из Лиги чемпионов ПСЖ решил отыграть на последней команде Лиги 1 - "Меце", разгромив его на своем поле со счетом 5:0 в матче 28-го тура.

После поражения от "Реала" (1:2), в составе парижан произошло много изменений, причем Менье, Берчиче и Нкунку стали одними из главных действующих лиц. На счету последнего дубль, а мог быть и хет-трик, если бы не мастерство вратаря "Меца". Впрочем, и он не смог спасти еще после ударов Менье, Мбаппе и Силвы.

После этой победы парижане набрали 77 очков - на 14 больше, чем преследователь "Монако". "Мец" твердо лежит на дне с 20 очками.

В борьбе за выживание "Лилль" упустил важные два очка с "Монпелье" - 1:1, хотя эта борьба обещает быть жаркой. Пример "Анже", который в последних трех турах набрал семь очков, и сразу поднялся со дна на 14-е место показателен.

2017-18, Чемпионат Франции

Игровой день : 2018-03-10

"Бордо" - "Анже" 0:0 (0:0)



"Дижон" - "Амьен" 1:1 (0:1)



Голы: Конате М., 45 (0:1); Саид У., 69 (1:1)



"Лилль" - "Монпелье" 1:1 (1:0)



Голы: Пепе, 41 (1:0); Руссийон, 64 (1:1)



"Нант" - "Труа" 1:0 (0:0)



Голы: Сала, 86 (1:0)



"ПСЖ" - "Метц" 5:0 (4:0)



Голы: Менье, 5 (1:0); Нкунку, 20 (2:0); Нкунку, 28 (3:0); Мбаппе, 45 (4:0); Тьяго Силва, 82 (5:0)



"Ренн" - "Сент-Этьен" 1:1 (0:1)



Голы: Суботич, 35 (0:1); Сарр, 86 (1:1)

