«Лацио» не будет продавать билеты на выездной матч с киевским «Динамо». Футбол
Гостевой сектор на «Олимпийском» может оказаться пустым
Футбольный клуб «Лацио» принял решение не продавать билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо».
«Лацио сообщает своим болельщикам об отмене продажи билетов на гостевой сектор на матч Лиги Европы УЕФА против «Динамо Киев». Организационные причины и проблемы с безопасностью делают продажу невозможной», - гласит заявление итальянского клуба.
Напомним, первый матч в Риме закончился результативной ничьей 2:2.
Ответный поединок назначен на 15 марта.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.