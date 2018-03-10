«Лацио» не будет продавать билеты на выездной матч с киевским «Динамо». Футбол

Гостевой сектор на «Олимпийском» может оказаться пустым

«Лацио» не будет продавать билеты на выездной матч с киевским «Динамо»

Футбольный клуб «Лацио» принял решение не продавать билеты на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо».

«Лацио сообщает своим болельщикам об отмене продажи билетов на гостевой сектор на матч Лиги Европы УЕФА против «Динамо Киев». Организационные причины и проблемы с безопасностью делают продажу невозможной», - гласит заявление итальянского клуба.

Напомним, первый матч в Риме закончился результативной ничьей 2:2.

Ответный поединок назначен на 15 марта.


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