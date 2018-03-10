Сборная Украины по биатлону стала второй в смешанной эстафете в Контиолахти
Для Артема Примы это первый подиум в карьере на таком уровне.
Сборная Украины по биатлону стала второй в смешанной эстафете в рамках седьмого этапа кубка мира, который проходит в финском Контиолахти.
Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Артема Примы и Дмитрия Пидручного отстрелялась лучше всех соперников, но уступила по скорости итальянцам, отстав от них всего на полторы секунды. Для Артема Примы это первый подиум в карьере на таком уровне.
Третье место заняла сборная Норвегии.
Напомним, что на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная Украины в смешанной эстафете была седьмой.
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10.03.2018 15:02