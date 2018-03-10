"Звезда" - "Сталь" - 1:2. 23 тур

Отчетный поединок в Кропивницком открывал программу второго этапа национального чемпионата во второй шестерке, где команды поведут напряженную борьбу за выживание.

Фото: pfcstal.com

Задача не из простых, но дорогу , как известно, осилит только идущий.

С первых минут соперники повели жесткую борьбу в середине поля, в которой ног друг друга никто не берег. Хозяева показали, что готовы использовать высокий прессинг, чтобы отбирать мяч и вести свои планомерные атаки. Гостей такой подход вовсе не напугал. Да, подопечные Николая Костова порой рисковали вблизи своих ворот, но на отбой не играли.

На 5-й минуте Задераке не хватило буквально одного шага, чтобы первым оказаться на мяче и реализовать выход один на один после разрезной передачи партнера. В ответ Пенькову пришлось много поработать после серии угловых. Динамичное начало предполагало интересное развитие сюжета.

«Сталевары» активно шли вперед, причем приходилось преодолевать массированную оборону «Звезды». Мог забить Месхи, но завершающий удар не получился. Хозяева вынужденно перешли на атаки с длинным первым пасом, и этот метод помог к середине тайма несколько успокоить игру . Тридцать минут остались позади, счет был стартовым, борьба - жесткой.

Заключительную треть тайма команды начали, явно побаиваясь ошибиться, отсюда аккуратные передачи ближнему, минимум риска и резкости. Правда, на 32-й минуте Билоног убежал один на один, но Пеньков вовремя сократил дистанцию и ногами заблокировал удар. Счет удалось открыть гостям. Кузык сделал несколько шагов с левого фланга в центр по линии штрафной и отправил мяч в ближний угол. На последней минуте тайма «Сталь» провела образцово-показательную контратаку. Кузык долго тянул мяч и упустил момент, чтобы сделать длинную передачу, зато отдал короткий пас на Задераку, а тот выполнил вторую голевую передачу на Джонатана. Бразилец сумел ударить так, чтобы не попасть в двух защитников. Лучшего окончания тайма и не придумаешь.

На исходе стартовой пятиминутки второго тайма после штрафного и удара Драченко головой мяч явно летел в перекладину, и вратарю пришлось показать все свое мастерство, чтобы избежать непредсказуемого отскока от каркаса ворот. Это был первый серьезный звоночек. «Звезда» шла вперед большими силами и постоянно меняла направление атак. Этот отрезок пережить без негативных последствий было жизненно необходимо. Увы, на 53-й минуте счет стал 1:2. Цюпа после навеса со штрафного головой пробил сильно и точно. Для кропивницкой команды это был первый гол в 2018 году.

Теперь требовалась навязать сопернику борьбу в середине поля, и «сталевары» с этой задачей справились. На 64-й минуте хозяева выполняли стандарт буквально с линии штрафной, однако героем эпизода стал Пеньков.

За 20 минут до финального свистка борьба шла на равных. Тренерский штаб «Звезды» уже сделал три замены, а вот Николай Костов актив из трех джокеров оставил на решающие минуты.