Роман Монарев: Зирка не имеет права так проигрывать дома. Футбол
Главный тренер "Зирки" Роман Монарев прокомментировал игру своих футболистов в домашнем матче 23-го тура УПЛ со "Сталью" (1:2).
"Будем разбираться в причинах поражения. Игра не удалась. Есть претензии к отдельным футболистам. Из игры выпало ряд игроков, будем делать выводы. Команда не имеет права проигрывать так домашнюю игру.
Брак - не единственная наша проблема. На весенних полях у всех команд, кроме "Шахтера", много брака. Есть и другие проблемы, например, реализация. Нужно реализовывать выходы один-на-один.
Мы будем делать выводы, впереди девять важных игр. Есть очень много претензий. Игроки не выполнили установку, не понравился настрой, не было движения. На пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, к которым не претензий", - сказал Монарев в эфире телеканала "Футбол 2".
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