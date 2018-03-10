Роман Монарев: Зирка не имеет права так проигрывать дома. Футбол

Главный тренер "Зирки" Роман Монарев прокомментировал игру своих футболистов в домашнем матче 23-го тура УПЛ со "Сталью" (1:2).

"Будем разбираться в причинах поражения. Игра не удалась. Есть претензии к отдельным футболистам. Из игры выпало ряд игроков, будем делать выводы. Команда не имеет права проигрывать так домашнюю игру.

Брак - не единственная наша проблема. На весенних полях у всех команд, кроме "Шахтера", много брака. Есть и другие проблемы, например, реализация. Нужно реализовывать выходы один-на-один.

Мы будем делать выводы, впереди девять важных игр. Есть очень много претензий. Игроки не выполнили установку, не понравился настрой, не было движения. На пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, к которым не претензий", - сказал Монарев в эфире телеканала "Футбол 2".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Во сне умер 31-летний футболист сборной ИталииВо сне умер 31-летний футболист сборной Италии
Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. ФутболГлавного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол
"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:0. 22 тур"Мариуполь" - "Олимпик" - 1:0. 22 тур
Каземиро: У ПСЖ достаточно топ-игроков и без Неймара. ФутболКаземиро: У ПСЖ достаточно топ-игроков и без Неймара. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
«Лацио» не будет продавать билеты на выездной матч с киевским «Динамо». Футбол«Лацио» не будет продавать билеты на выездной матч с киевским «Динамо». Футбол
Заховайло: Динамо не будет продавать Цыганкова в ближайшие пять лет. ФутболЗаховайло: Динамо не будет продавать Цыганкова в ближайшие пять лет. Футбол
В Германии определили города для игр Лиги Наций. ФутболВ Германии определили города для игр Лиги Наций. Футбол
Василий Сачко: У Шахтера и Ворсклы разные скорости. ФутболВасилий Сачко: У Шахтера и Ворсклы разные скорости. Футбол
Паулу Фонсека: Переживали за состояние поля, но провели великолепную игру. ФутболПаулу Фонсека: Переживали за состояние поля, но провели великолепную игру. Футбол
FA штрафует Хосепа Гвардиолу. ФутболFA штрафует Хосепа Гвардиолу. Футбол
Трагедия во Франции: 18-летний футболист умер, как АсториТрагедия во Франции: 18-летний футболист умер, как Астори
Буффон уйдет раньше, чем ожидалось. ФутболБуффон уйдет раньше, чем ожидалось. Футбол
Официально: Бавария продлила контракт с Киммихом до 2023 года. ФутболОфициально: Бавария продлила контракт с Киммихом до 2023 года. Футбол
Ловрен: Ничья будет хорошим результатом для МЮ, но не для нас. ФутболЛоврен: Ничья будет хорошим результатом для МЮ, но не для нас. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости