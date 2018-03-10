Игуаин: Меня уже много лет не заботит, что обо мне говорят

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин - о критике со стороны СМИ и своей игре в нынешнем сезоне.

«Меня уже много лет не заботит, что обо мне говорят. Деструктивная критика влетает в одно ухо и вылетает в другое. К тем, кто действительно пытается проявить участие, я прислушиваюсь, но не особенно заостряю внимание на похвале. Моё правило — работать в тишине. Я просто иду и тренируюсь с командой.

Мне всё равно на эти разговоры. Я в Европе уже 10, даже 12 лет, и мне это неинтересно. Когда я забил на «Уэмбли», я отпраздновал свой гол как посчитал нужным. Я не пытался кому-то что-то доказывать.

То, что «Ювентус» сделал в матче с «Тоттенхэмом», было возможным благодаря нашим душам, характерам и сердцам. Мы верили в команду. Знали, что важен каждый. Немного сбились с пути, но «Юве» никогда не сдавался. Мы всё ещё боремся в трёх турнирах и стремимся выиграть их.

В этом сезоне критическим моментом для меня стала игра с «Удинезе». Мы выиграли со счётом 6:2, но я не забил ни одного мяча. После матча ко мне подошёл Буффон и сказал, что я был важен для победы команды в тот день. Его слова мне очень помогли. Даже несмотря на то, что я не забил, это меня тронуло. У меня хорошие отношения с Джиджи, я восхищался им ещё до того, как стал игроком, тем, как он тренируется. Он меня поддерживал. Такой человек, как он, заслуживает победы в Лиге чемпионов», — приводит слова Игуаина Football Italia.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Каземиро: У ПСЖ достаточно топ-игроков и без Неймара. ФутболКаземиро: У ПСЖ достаточно топ-игроков и без Неймара. Футбол
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Во сне умер 31-летний футболист сборной ИталииВо сне умер 31-летний футболист сборной Италии
Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. ФутболГлавного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Яремчук: В Генте меня ценят, уважают и поддерживают. ФутболЯремчук: В Генте меня ценят, уважают и поддерживают. Футбол
Худобяк: Карпаты тянули резину и не отпускали меня, так что я сам себя выкупил. ФутболХудобяк: Карпаты тянули резину и не отпускали меня, так что я сам себя выкупил. Футбол
Гюндоган: Немного странно снова играть с Арсеналом спустя четыре дня. ФутболГюндоган: Немного странно снова играть с Арсеналом спустя четыре дня. Футбол
Виктор Вацко: Для меня такая игра Шахтера стала неожиданностью. ФутболВиктор Вацко: Для меня такая игра Шахтера стала неожиданностью. Футбол
Гвардиола: это титул для Манчестера, не для меняГвардиола: это титул для Манчестера, не для меня
НХЛ: Брассара обменяли в ПиттсбургНХЛ: Брассара обменяли в Питтсбург
Виллиан: Для меня Моуринью был хорошим тренеромВиллиан: Для меня Моуринью был хорошим тренером
НХЛ: Рейнджерс обменяли нападающего в Нью-ДжерсиНХЛ: Рейнджерс обменяли нападающего в Нью-Джерси
Инсинье: Меня не брали ни в одну команду из-за роста. ФутболИнсинье: Меня не брали ни в одну команду из-за роста. Футбол
НХЛ: Чикаго обменял защитника в ВашингтонНХЛ: Чикаго обменял защитника в Вашингтон
Последние новости
Подгружаем последние новости