Игуаин: Меня уже много лет не заботит, что обо мне говорят

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин - о критике со стороны СМИ и своей игре в нынешнем сезоне.

«Меня уже много лет не заботит, что обо мне говорят. Деструктивная критика влетает в одно ухо и вылетает в другое. К тем, кто действительно пытается проявить участие, я прислушиваюсь, но не особенно заостряю внимание на похвале. Моё правило — работать в тишине. Я просто иду и тренируюсь с командой.

Мне всё равно на эти разговоры. Я в Европе уже 10, даже 12 лет, и мне это неинтересно. Когда я забил на «Уэмбли», я отпраздновал свой гол как посчитал нужным. Я не пытался кому-то что-то доказывать.

То, что «Ювентус» сделал в матче с «Тоттенхэмом», было возможным благодаря нашим душам, характерам и сердцам. Мы верили в команду. Знали, что важен каждый. Немного сбились с пути, но «Юве» никогда не сдавался. Мы всё ещё боремся в трёх турнирах и стремимся выиграть их.

В этом сезоне критическим моментом для меня стала игра с «Удинезе». Мы выиграли со счётом 6:2, но я не забил ни одного мяча. После матча ко мне подошёл Буффон и сказал, что я был важен для победы команды в тот день. Его слова мне очень помогли. Даже несмотря на то, что я не забил, это меня тронуло. У меня хорошие отношения с Джиджи, я восхищался им ещё до того, как стал игроком, тем, как он тренируется. Он меня поддерживал. Такой человек, как он, заслуживает победы в Лиге чемпионов», — приводит слова Игуаина Football Italia.