Леонарду ЖАРДИМ: "Я не хотел рисковать здоровьем Фалькао"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим объяснил, почему в матче чемпионата Франции со "Страсбуром" (3:1) не выпустил на поле Радамеля Фалькао.

Рони Лопеш. Фото: asmonaco.com

СЭ со ссылкой на A Bola Жардима. - Соперники могут потерять очки, но нас это не волнует. - Когда побеждаешь в начале тура, очень удобно проводить оставшиеся дни в восстановлении сил, - цитируетсо ссылкой на A Bola Жардима. - Соперники могут потерять очки, но нас это не волнует.

Нам интересна только наша игра . Мы должны набирать три очка и не смотреть на то, что делают другие.

Почему Фалькао остался на скамейке? Он только восстановился, тренировался всего четыре дня и не готов на сто процентов.

Мы выигрывали с уверенным счетом, поэтому я не хотел им рисковать на этом тяжелом поле.