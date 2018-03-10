Леонарду ЖАРДИМ: "Я не хотел рисковать здоровьем Фалькао"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим объяснил, почему в матче чемпионата Франции со "Страсбуром" (3:1) не выпустил на поле Радамеля Фалькао.
 
Фото Леонарду ЖАРДИМ: "Я не хотел рисковать здоровьем Фалькао"
Рони Лопеш. Фото: asmonaco.com
- Когда побеждаешь в начале тура, очень удобно проводить оставшиеся дни в восстановлении сил, - цитирует СЭ со ссылкой на A Bola Жардима. - Соперники могут потерять очки, но нас это не волнует.
 
Нам интересна только наша игра. Мы должны набирать три очка и не смотреть на то, что делают другие.
 
Почему Фалькао остался на скамейке? Он только восстановился, тренировался всего четыре дня и не готов на сто процентов.
 
Мы выигрывали с уверенным счетом, поэтому я не хотел им рисковать на этом тяжелом поле.


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