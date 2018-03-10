Ломаченко лучший в рейтинге ESPN

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) продолжает возглавлять рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии популярного американского телеканала ESPN.

В рейтинге, опубликованном 9 марта, украинец опередил Геннадия Головкина и Теренса Кроуфорда, занимающих второе и третье места соответственно. Кроме этих боксеров в топ-10 вошли: Сауль Альварес (4-е место), Эррол Спенс (5-е), Кит Турман (6-е), Майки Гарсия (7-е), Срикасет Сор Рунгвисай (8-е), Сергей Ковалев (9-е) и Деонтей Уалйдер (10-е).

Напомним, что Василий Ломаченко может в этом году провести бой с олимпийским чемпионом 2012 года британцем Люком Кэмпбеллом (17-2, 14 КО).


Terrikon со ссылкой на klitschko-brothers.com


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