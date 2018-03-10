Заховайло: Динамо не будет продавать Цыганкова в ближайшие пять лет. Футбол

Футбольный агент Вячеслав Заховайло и представители СМИ Мацей Иванский и Леон Вургафт поделились мнением о игре нападающего "Динамо" Виктора Цыганкова в этом сезоне.

"Самое главное – не перехвалить его прессе. Он стал прогрессировать – и это уже радует, - говорит футбольный агент Вячеслав Заховайло. - К признанию в Европе Цыганкову нужно еще нужно пройти большой путь. Вырасти в топ – футболиста с украинской ментальностью очень трудно. Среди недостатков – травмы. "Динамо" не будет продавать его в ближайшие пять лет".

"Я вчера впервые увидел Виктора Цыганкова в игре. Потенциал очевиден, очень быстро принимает решения, но нужна уверенность в собственных силах. Гол на " Стадио Олимпико" должен помочь с этим. По моему мнению, он еще не готов к топ – чемпионату, - замечает Мацей Иванский, польский телекомментатор, который работал на игре "Лацио" - "Динамо".

"Цыганков – тип игрока, который в настоящее время ценятся в Европе и которых всегда не хватало в Украине. Техничный, прыткий, смелый, умеет смещаться с фланга в центр, на "ты" с мячом. Вижу, что в настоящее время ощутимо прибавил в игре без мяча, - резюмирует украинский журналист Леон Вургафт. - Проблема всех таких игроков – недостаточная физическая мощь, выносливость, травматичность, слабый характер и избыточное возлагание на собственные технические способности. Кое-кому из них, например Лоренцо Инсинье, понадобились годы для того, чтобы стать сформировавшимся футболистом. На ближайшие годы Цыганкову лучше остаться в "Динамо". В настоящее время он готов разве что для стагнирующих первенства Нидерландов или Бельгии. Смысла туда переходить я не вижу".


Terrikon со ссылкой на gazeta.ua


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