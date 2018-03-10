Украина завоевала пять медалей в первый день Паралимпиады

В активе сборной "золото", "серебро" и три "бронзы".

Украина завоевала пять медалей в первый день Паралимпиады
Фото: facebook.com/petroporoshenko/

В первый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане украинцы завоевали пять наград: одну золотую, одну серебряную и три бронзовые.

Согласно официальному сайту соревнований, украинец Виталий Лукьяненко завоевал "золото" в биатлоне на 7,5 км, биатлонистка Оксана Шишкова финишировала второй в гонке на 6 км, биатлонисты Игорь Рептюх и Анатолий Ковалевский принесли Украине две "бронзы" в гонке на 7,5 км, Людмила Ляшенко заняла 3-е место в гонке на 6 км.

На данный момент Украина занимает 4-е место в общем медальном зачете.

Президент Петр Порошенко в фейсбуке поздравил украинских спортсменов с завоеванием этих медалей.


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