НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что в очередном матче чемпионата "Финикс" проиграл в гостях "Оклахоме" со счетом 87:115. Украинский центровой "Санз" Алексей Лень привычно вошел в игру со скамейке, проведя на площадке в общей сложности 11 минут и одну секунду. За это время он успел набрать два очка и сделать три подбора.

Для "Финикса" это поражение стало уже 48-м в чемпионате при всего 19 победах. "Санз" занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче "Финикс" также на выезде сыграет с "Шарлотт". Эта игра пройдет в ночь с 11 на 12 марта по киевскому времени.