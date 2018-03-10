Костюк вышла в финал крупного турнира ITF

15-летняя теннисистка в решающем матче сыграет со сменившей гражданство украинкой.

Костюк вышла в финал крупного турнира ITF
Марта Костюк

Украинская 15-летняя теннисистка Марта Костюк (185-я в мировом рейтинге) вышла в финал крупного турнира ITF Zhuhai Open с призовым фондом 60 тысяч долларов в Китае, обыграв 23-летнюю словачку Анну Каролину Шмидлову 6:2, 6:4.

В решающем матче Костюк встретится с экс-соотечественницей 24-летней Мариной Заневской (183-я), которая сейчас представляет Бельгию.

Напомним, что это будет второй финал на профессиональных турнирах для Костюк в текущем сезоне. В начале февраля Марта стала победительницей соревнований с аналогичным призовым фондом в австралийском Берни.


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