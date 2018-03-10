НБА: Финикс украинца Леня снова уступает

В очередном матче чемпионата НБА "Финикс" проиграл в гостях "Оклахоме" со счетом 87:115. Украинский центровой "Санз" Алексей Лень привычно вошел в игру со скамейке, проведя на площадке в общей сложности 11 минут и одну секунду. За это время он успел набрать два очка и сделать три подбора.

Для "Финикса" это поражение стало уже 48-м в чемпионате при всего 19 победах. "Санз" занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче "Финикс" также на выезде сыграет с "Шарлотт". Эта игра пройдет в ночь с 11 на 12 марта по киевскому времени.

Также напомним, что "Торонто" на своем паркете нанес поражение "Хьюстону", прервав таким образом 17-матчевую победную серию техасцев. Лидер Западной конференции "Хьюстон" последний раз проигрывал еще 26 января в гостевом матче с "Нью-Орлеан Пеликанс" (113:115). Поединок лидеров в Торонто завершился со счетом 108:105 (32:16, 26:27, 25:32, 25:30) в пользу "Рэпторс".