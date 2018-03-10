Цуренко проиграла на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Украинская теннисистка Леся Цуренко не смогла пробиться во второй раунд престижного турнира WTA в американском Индиан-Уэллс.

В стартовом матче она в тяжелейшей борьбе в трех партиях уступила испанке Ларе Арруабаррене со счетом 6:3, 3:6, 4:6. Отметим, что матч продолжался более двух часов.

На прошлой неделе, напомним, Цуренко защитила свой титул на турнире WTA в мексиканском Акапулько. В финале киевлянка за 2 часа 45 минут обыграла сенсационную швейцарку Штефани Фёгеле в трех сетах: 5:7, 7:6(2), 6:2.

Для 28-летней Цуренко - это четвертый титул в профессиональной карьере. Она повторила достижение Натальи Медведевой, став всего-лишь третьей украинкой, которой покорились четыре турнира WTA.